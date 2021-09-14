Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. Ancak Neva'nın sağlık problemleri yaşaması Özen çiftini derinden etkilemişti. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu paylaştı.