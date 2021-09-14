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Haberler Galeri Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Burcu Kartal ile 2016 yılında nikah masasına oturan 57 yaşındaki şarkıcı Sinan Özen'in, geçen yıl şubat ayında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu. Ancak Neva'nın sağlık problemleri yaşaması Özen çiftini derinden etkilemişti. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören ünlü sanatçı Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 15:32
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Şarkıcı Sinan Özen uzun süre sağlık sorunu yaşayan minik kızı Neva ile tatilden bir pozunu paylaştı.

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Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen ailesiyle tatile çıktı.

Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Henüz 10 aylıkken toplamda yedi ameliyat geçiren minik Neva artık sağlığına kavuştu.

Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Sinan Özen kızıyla denizden bir pozunu paylaştı ve "Kızımla ilk deniz keyfimiz" dedi.

Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünlü sanatçı kızıyla olan fotoğrafını ilk kez paylaştı

Sinan Özen yeni imajıyla da dikkat çekmişti. Kıvırcık saçlarıyla sosyal medya hesabında poz veren Sinan Özen gençlik yıllarındaki haline adeta geri döndü.

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