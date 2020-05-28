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Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
Ünlü şarkıcı Sinan Özen, kızının bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. 4 yıl önce evlenen ve ikiz kızları olan Özen, hasta olan kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve kritik sürecinin devam ettiğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:51Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 13:07
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Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
Sevilen şarkıcı Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR
"Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması" diyen Sinan Özen, bir de video yayınladı.
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor
NEVA CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR "Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."
Ünlü şarkıcı dua istedi: Kızım için kritik süreç devam ediyor