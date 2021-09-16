Ünlü şarkıcı İrem Derici'den Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare!

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, dün dünyaevine girdi. Mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaşan çiftin düğününe damga vuran bir fotoğraf paylaşıldı. Düğüne katılan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin paylaştığı bir fotoğraf, takipçilerden tam not aldı. Ünlülerin yer aldığı kareye binlerce yorum ve beğeni geldi. Sosyal medya takipçilerinden birinin yaptığı 'Rönesans Tablosu' yorumu da dikkatlerden kaçmadı. İşte İrem Derici'nin sosyal medyada paylaştığı o fotoğraf...