Ünlü sihirbaz hilesini açıkladı! Görenler gözlerine inanamıyordu
Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan ve şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz son ifşası ile sosyal medyayı salladı. Herkesin gözü önünde su üstünde yürüyen sihirbaz bu numarayı nasıl yaptığını da ifşa etti.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:59
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Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...