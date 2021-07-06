Haberler Galeri Ünlü sihirbaz hilesini açıkladı! Görenler gözlerine inanamıyordu

Ünlü sihirbaz hilesini açıkladı! Görenler gözlerine inanamıyordu

Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan ve şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz son ifşası ile sosyal medyayı salladı. Herkesin gözü önünde su üstünde yürüyen sihirbaz bu numarayı nasıl yaptığını da ifşa etti.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





