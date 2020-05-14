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Haberler Galeri Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, diğer illuzyonistlerden çok farklı. Çünkü o hem gösterisini yapıyor üstüne birde hilesini açıkılıyor.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:58
Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

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Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

DESTEK OLMADAN TAHTA ÜZERİNDE DURMA GÖSTERİSİ VE HİLESİ

Maskeli Sihirbaz, yeni gösterisinde, görünür bir destek olmadan, tahta üzerinde bir kadını havada durdurmayı başarıyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

Dikkatlice izleyin, bu sırrın ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.

Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi
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