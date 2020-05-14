Ünlü sihirbazın büyük sırrı böyle ifşa edildi

Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, diğer illuzyonistlerden çok farklı. Çünkü o hem gösterisini yapıyor üstüne birde hilesini açıkılıyor. Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar... DESTEK OLMADAN TAHTA ÜZERİNDE DURMA GÖSTERİSİ VE HİLESİ Maskeli Sihirbaz, yeni gösterisinde, görünür bir destek olmadan, tahta üzerinde bir kadını havada durdurmayı başarıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Dikkatlice izleyin, bu sırrın ne kadar basit olduğunu göreceksiniz.