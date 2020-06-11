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Haberler Galeri Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

Normalleşme sürecinin başlaması ve şehirlerarası yasakların kalkması ile birlikte tatil planları da başladı. Pek çok ünlü isim de soluğu tatilde aldı. Hangi ünlü nerede tatil yapıyor? İşte ünlülerin tatil rotaları...

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:06 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:15
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

SEDEF AVCI

Tatil için ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı, sosyal medya hesabından paylaştı. Avcı fotoğrafına "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notunu düştü.

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Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

BORA AKKAŞ

Meslektaşı Seda Türkmen'le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu Bora Akkaş, tatile sevgilisi Oben Alkan'la çıktı. Marmaris'e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

İBRAHİM ÇELİKKOL

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

DERYA ULUĞ
Popçuı Derya Uluğ soluğu Göcek'de aldı. Tekne tatilini tercih eden Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi:

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