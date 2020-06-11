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Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
Normalleşme sürecinin başlaması ve şehirlerarası yasakların kalkması ile birlikte tatil planları da başladı. Pek çok ünlü isim de soluğu tatilde aldı. Hangi ünlü nerede tatil yapıyor? İşte ünlülerin tatil rotaları...
Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:06Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:15
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Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?
SEDEF AVCI
Tatil için ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı, sosyal medya hesabından paylaştı. Avcı fotoğrafına "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notunu düştü.