Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Hangi ünlü nerede tatil yapıyor?

Normalleşme sürecinin başlaması ve şehirlerarası yasakların kalkması ile birlikte tatil planları da başladı. Pek çok ünlü isim de soluğu tatilde aldı. Hangi ünlü nerede tatil yapıyor? İşte ünlülerin tatil rotaları...