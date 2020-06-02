Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Esra Oflaz Güvenkaya ve Pınar Eczacıbaşı da Bodrum'daki evlerinin bulunduğu lüks sitenin plajında önceki gün böyle poz verdi.

Edwina Sponza-İbrahim Kutluay, Ece Erken ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlüler de yine özel izinlerle Çeşme'nin yolunu tutmuştu.