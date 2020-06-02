  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Koronavirüs nedeniyle 15 ilde uygulanan seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkmasını fırsat bilen ünlü isimler soluğu Ege'de aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:41
Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Esra Oflaz Güvenkaya ve Selma Türkeş gibi bazı isimler, özel izin alarak birkaç gün önce Bodrum'a gitti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Esra Oflaz Güvenkaya ve Pınar Eczacıbaşı da Bodrum'daki evlerinin bulunduğu lüks sitenin plajında önceki gün böyle poz verdi.

Edwina Sponza-İbrahim Kutluay, Ece Erken ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlüler de yine özel izinlerle Çeşme'nin yolunu tutmuştu.

Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Dün şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla ise Ege'nin yolları dolup taştı. Buse Terim, eşi ve iki kızıyla Türkbükü'ndeki villalarına gitmek için yola çıktı.

Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

Eda Taşpınar'ın da önümüzdeki günlerde Çeşme'ye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk de kısa süre içerisinde Marmaris'in yolunu tutacak.

Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...

DENİZE FEDON DÜŞTÜ
Adı Bodrum'la özdeşleşen Fedon, dün Torba'da denize atlarken çekilen bu karesine "Denize düştüm artık yaz sezonu başlamıştır" esprisi yaptı.

TAKVİM

Ünlülerin Ege çıkarması! Yasak kalkar kalkmaz...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...
Survivor karıştı! Acun Ilıcalı çıldırdı! İşte o anlar...
  • SON DAKİKA