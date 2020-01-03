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Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

Kimi zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın önüne geçmek için atılması gereken en önemli adımlarından biri, doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz beyin fonksiyonlarını destekleyen besinleri anlattı...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 00:39
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

Tüh, nasıl unutmuşum, 'Tamamen aklımdan çıkmış', 'Unutabilirim, hatırlat'... Bu tür yakınmaları günümüzde sık sık duyuyoruz hiç şüphesiz. Eskiden ileri yaş sorunu olarak görülen unutkanlık, günümüzde yoğun iş temposu, stres ve hatalı beslenme gibi faktörler nedeniyle artık gençlerin bile problemi haline geldi. Kimi zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın
önüne geçmek için atılması gereken en önemli adımlarından biri ise; doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek! "Elbette zihni keskin hale getiren sihirli bir hap veya müthiş bir besin yok. Güçlü bir hafıza için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sağlıklı bir beslenme modelini uygulamaktır" diyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz
sözlerine şöyle devam etti:

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Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

SEBZE, MEYVE İÇERMELİ
Bu beslenme modeli, sebze, meyve içermeli. Sağlıklı yağ kaynağı olarak zeytinyağı ve ceviz, badem ile fındık gibi yağlı tohumlardan oluşmalı. Protein kaynağı yumurta, omega 3 içeriğine sahip yağlı balıklar ve bitkisel protein içeren kuru baklagillerden oluşmalı. Çalışmalar sonucunda; diğer beslenme modelleriyle kıyaslandığında, bu tip beslenme modelinin zihinsel fonksiyonları güçlendirmesinin yanı sıra kalp ve kan damarlarını koruduğu da tespit edildi. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme DiyetUzmanı Sıla Bilgili Tokgöz beyin fonksiyonlarını destekleyen besinleri anlattı.

Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

ISPANAK, lahana, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içeriyorlar. Araştırmalara göre; bu besinler zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında yavaşlatıyorlar. Ancak yeşil yapraklı sebzeleri satın aldıktan sonra en geç 4 gün içinde tüketmeniz gerekiyor, aksi halde içeriğindeki folat, karotenoid ile flavonoid
miktarı azalıyor.

Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatada bulunan kakao flavonoidleri öğrenmek ve hatırlamak, uyarıları almak, iletişim kurmak, duyguları düzenlemek ve karar vermek gibi bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor, öğrenme ile hafıza üzerinde olumlu etki ediyorlar. Flavonoidler yaşlanmayla
oluşan zihinsel gerilemeyi de yavaşlatıyorlar. Haftada 40 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği beyni serbest radikal hasarından koruyor, bu sayede hücreler savunmasız kalmıyor ve hafıza gerilemiyor. Kabak çekirdeği aynı zamanda iyi bir magnezyum ve çinko kaynağı. Magnezyum öğrenme
ve hafıza için çok önemli bir mineral. Günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

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