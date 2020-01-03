Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

Tüh, nasıl unutmuşum, 'Tamamen aklımdan çıkmış', 'Unutabilirim, hatırlat'... Bu tür yakınmaları günümüzde sık sık duyuyoruz hiç şüphesiz. Eskiden ileri yaş sorunu olarak görülen unutkanlık, günümüzde yoğun iş temposu, stres ve hatalı beslenme gibi faktörler nedeniyle artık gençlerin bile problemi haline geldi. Kimi zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın

önüne geçmek için atılması gereken en önemli adımlarından biri ise; doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek! "Elbette zihni keskin hale getiren sihirli bir hap veya müthiş bir besin yok. Güçlü bir hafıza için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sağlıklı bir beslenme modelini uygulamaktır" diyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz

sözlerine şöyle devam etti: