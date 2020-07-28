Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor

Sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden paylaştığım kovanlarım büyük ilgi gördü çünkü kraliçe arının yavru faaliyeti ve arı yoğunluğu çok dikkat çekti. Bunun temelde iki sebebi olduğunu söyleyebilirim; Ege arısının özellikleri ve koloni bakımı. Biri arıdan diğeri de arıcıdan kaynaklanıyor kısaca. Ben de bu ikisini bir araya getirebildiğimi paylaşınca etrafımdan birçok kraliçe arı siparişi almaya başladım. Ege arısı tamamen bu topraklara ait, flora ve iklime uygun, yavru faaliyetini üst düzeyde tutan çok verimli bir arı ırkı.