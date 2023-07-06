Urfa isotuna rakip çıktı! Aslanlar biberi İzmir’de hasada başladı

İTALYANLARDAN İLGİ VAR

Aslanlar biberinin iç piyasaya satıldığını, bir firmanın ihracat konusunda girişimlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Olgun, "Aslanlar biberine İtalyanlardan ilgi var. Bizim de fabrikalar tarafından biberin işlenmesi için çalışmalarımız var. Aslanlar biberinin kurutulması, turşusunun yapılması ve pul biber olarak işlenerek ihraç edilmesi konusu gündemimizde. Ayrıca Aslanlar biberini özellikle pideciler ve lokantacılar toptan alıyor. İç piyasada çok talep gören bir ürünümüz. Bu yıl verim de oldukça yüksek. Güzel bir hasat sezonu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.