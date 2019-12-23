Uşak'ta modifiye tutkunundan şaşırtan teklif! İşte en farklı ve ilginç evlenme teklifleri...

Güngör, ardından kız arkadaşı Havva Dilek Türkmen'i yanına çağırıp, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Otomobillerin üzerindeki soruyu görünce önce büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen, Güngör'ün diz çöküp, "Benimle evlenir misin?" diyerek teklifini bir kez daha yinelemesi üzerine 'evet' diyerek, teklifini kabul etti. Güngör, cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü Türkmen'in parmağına takıp, otomobillerden birinden açılan müzik eşliğinde dans etti. Evlilik teklifi yapmanın kendisi için hiç de kolay olmadığını belirten Mehmet Güngör, "Geceleri, sevgilime, 'Uyudum' diyordum. Ancak, hiç uyuyamıyordum. Çünkü ondan habersiz sürpriz hazırlıyordum. Masum bir yalan söylüyordum ama onun için uğraşıyordum. Onu çok seviyorum. Şu an çok mutluyum" dedi. Türkmen ise sürpriz evlenme teklifi karşısında önce şaşırdığını sonra ise mutu olduğunu söyledi.