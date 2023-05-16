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Haberler Galeri Uşak'ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Uşak'ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Uşak'ta aralarında önceden husumet olan ailelerin arasında satırlı, bıçaklı, sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 09:01
Uşak’ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Uşak'ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.

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Uşak’ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre M.K., kontrolündeki 64 LP 738 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.'yi takip etmeye başladı.

Uşak’ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

M.K.'nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Uşak’ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi

Öte yandan C.K. ve S.K.'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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