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Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden görünüyor.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:23
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre; Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, ekiplere ihbar verdi.

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Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden göründü.

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu

Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale yapılıyor.

Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
Uşak'ta tekstil fabrikası alevlere teslim oldu
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