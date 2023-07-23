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Uşak'taki kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldı! Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait
Roma İmparatorluğu döneminde coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada bulunan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında dönemin piskoposluk merkezine ait tahıl ambarı ortaya çıkarıldı.
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç de buradaki faaliyetlere bilimsel destek veriyor.
Roma Dönemi'nin Anadolu'daki en önemli kentleri arasında yer alan, dönemin piskoposluk merkezi Sebaste'deki kazılarda geçen yıl Büyük Kilise ve Küçük Kilise bölgelerinde çevre temizliği ve bazı düzenlenmeler yapıldı. Bu sene ise Küçük Kilise'nin kuzeyinde Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu düşünülen tahıl ambarı (granarium) bölümüne ulaşıldı.
"KUZEYDEN GÜNEYE, DOĞUDAN BATIYA UZANAN YOLLARIN TAM MERKEZİNDEYİZ"
Doç. Dr. Münteha Dinç, AA muhabirine, kente "Sebaste" adının Roma Dönemi'nde verildiğini belirtti. Geçmişi Geç Neolotik döneme kadar dayanan antik kentte yerleşimin 7 bin yıl kesintisiz devam ettiğini anlatan Dinç, Helenistik dönemde ise buranın bir köy yerleşimi şeklinde var olduğunu aktardı.
Kentin asıl ününe Roma'nın ilk imparatoru Augustus ile kavuştuğunu belirten Dinç, şöyle konuştu:
"Ünlü Roma imparatoru Augustus bu kente adını veriyor. Daha sonra Sebaste bölgede çok güçlü bir merkez haline geliyor. Roma'nın, Roma imparatorlarının bu kente çok fazla ilgisi var. Sebebi de konumu. Kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan yolların tam merkezindeyiz. Sebaste bu açıdan tam bir ticaret merkezi. Aynı zamanda askeri rotaların da merkezinde bulunuyor. Ordular için konaklama merkezi, bir dinlenme yeri olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla kent her dönem önemini korumuş."