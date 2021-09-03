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Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük saygısızlık
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük saygısızlık
Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görüyordu Ferhan Şensoy. Bir süre önce anjiyo olmuş daha sonra buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede de maalesef yaşamını yitirmişti. Usta sanatçı dün son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra sanatçının naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:34
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:52
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Teşvikiye'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıın ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
NAAŞI TEŞVİKİYE CAMİİ'NE GETİRİLDİ
Törenin ardından usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı ve üzerinde Galatasaray bayrağının bulunduğu naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ferhan Şensoy'u sevenler Teşvikiye Camii'ni doldurdu. Taziyeleri Derya Baykal ve kızları ile oğlu kabul etti.
Teşvikiye Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu.
4 ŞAHIS BEŞİKTAŞ SLOGANLARI ATTI
Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı.
DARP EDİLMEK İSTENDİ
Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.