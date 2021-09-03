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Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük saygısızlık

Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görüyordu Ferhan Şensoy. Bir süre önce anjiyo olmuş daha sonra buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede de maalesef yaşamını yitirmişti. Usta sanatçı dün son yolculuğuna düzenlenen törenle uğurlandı. Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi'ndeki kendi Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra sanatçının naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı camiiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray bayrağını gören 4 şahıs Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





