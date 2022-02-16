Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Yaratıcılıkta sınır tanımayanlara bir yenisi daha eklendi. Masa başında oturup bir plastik şişeye ütü basanın amacı ne olur dersiniz? İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz görüntü...