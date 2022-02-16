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Haberler Galeri Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Yaratıcılıkta sınır tanımayanlara bir yenisi daha eklendi. Masa başında oturup bir plastik şişeye ütü basanın amacı ne olur dersiniz? İşte bir mucidin elinden çıkan inanılmaz görüntü...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:21
Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

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Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

Ütü kullanarak yaptı! Görenler hayran kalıyor...

Şişemizin son hali bu...

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