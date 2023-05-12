’Üvey anne’ kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv’de fırtınalar estirecek

Nisan Gencer Karakter Analizi :

Özel bir kolejde son sınıfta okuyan nam-ı diğer "olgun ruh" Nisan, doğduğu günden beri hep yaşından olgun davranışlar sergilemiş, okul yıllarında sırf bu yüzden yaşıtlarını hep çocuk gibi bularak kendinden büyüklerle arkadaş olmuştur. Müziğe annesi gibi yeteneği vardır ve annesinden aldığı dersler sayesinde çok iyi piyano çalmakta aynı zamanda sesi çok güzel olduğu için Ege'yle birlikte kurdukları grupta şarkı söylemektedir.