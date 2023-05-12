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'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Üvey Anne' dizisinin kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı.Gerçek bir hikayeden esinlenilerek projelendirilen diziye dahil olan Ezgi Şenler, Nisan Gencer karakterine hayat verecek.
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:56Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:03
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'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı.
'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.
'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı 'Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.
'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Nisan Gencer Karakter Analizi:
Özel bir kolejde son sınıfta okuyan nam-ı diğer "olgun ruh" Nisan, doğduğu günden beri hep yaşından olgun davranışlar sergilemiş, okul yıllarında sırf bu yüzden yaşıtlarını hep çocuk gibi bularak kendinden büyüklerle arkadaş olmuştur. Müziğe annesi gibi yeteneği vardır ve annesinden aldığı dersler sayesinde çok iyi piyano çalmakta aynı zamanda sesi çok güzel olduğu için Ege'yle birlikte kurdukları grupta şarkı söylemektedir.
'Üvey anne' kadrosuna bir yıldız isim daha! Atv'de fırtınalar estirecek
Analitik zekâsı yüksektir ve daima hata yapmamaya çalışır. Duygularını çok iyi kontrol eder. Mesafeli görüntüsünün ardında sevgi dolu, iyicil bir kalp yatar. Hayvanları, doğayı sever ve korur. İlk tanıdığında onu soğuk bulanlar yakınlaştıkça ne kadar sıcak ve sevgi dolu olduğunu anlayabilirler. Duygusal sezgileri çok yüksektir.