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Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 18:15 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 18:16
Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Koronavirüsle mücadele çalışmalarının sonuç vermesiyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırılırken ay başından itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Yeni dönemle birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde her geçen gün yoğunluk artmaya başladı.

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Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Uzmanların sosyal mesafe kuralına uyulması ve maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiği konusundaki uyarılarına rağmen, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uymadığı gözlendi.

Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek meydan ve caddede dolaşmaya çıkan birçok vatandaşın maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekiyor.

Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Maskeyi amacına uygun kullanmayanların birçoğu çene altına indirirken, bazıları da dirseğine ya da bileğine bağlıyor.

Uyarılara rağmen maskeler takılmadı
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