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Uyarılara rağmen maskeler takılmadı

Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 18:15 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





