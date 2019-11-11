Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir" dedi. Peki baharat nasıl saklanmalı? Nelere dikkat edilmeli? Hangi baharat neye iyi geliyor? İşte merak edilenler...