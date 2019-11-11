  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir" dedi. Peki baharat nasıl saklanmalı? Nelere dikkat edilmeli? Hangi baharat neye iyi geliyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:12
Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatlarda gözle görülmeyen küf gelişimine bağlı aflatoksin adı verilen bir zehir oluştuğu ve bu zehirin de karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, aflatoksinin, kanser dışında bağışıklık sistemini de baskılayarak insan sağlığını ciddi şekilde risk altına soktuğunu belirtti. "Aflatoksinin çok düşük miktarda bile tüketilmesi zehirlenmeye bağlı karaciğer zedelenmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Baharatlar yıllar boyunca farklı ülkelerde ve Türkiye'de yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılıyor. Baharatların saklama koşullarının önemine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, önemli bilgiler verdi.

Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Baharatların birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Prof. Dr. Karagöl, tıbbi amaçla doğru şekilde kullanımlarında sonuç aldıklarının altını çizdi. Kekik, çörek otu, kimyon, karanfil gibi baharatların mikroplara karşı koruyucu ve enfeksiyonları düzeltici olduğunu belirtti.

Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

HANGİ BAHARAT NEYE İYİ GELİYOR?

Günün stresini, yorgunluğunu bitkisel yollarla atmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Zerdeçal, pul biber, karabiber gibi baharatlar antioksidatif yani vücut direncini arttırıcıdır. Yaşlanmayı kabul etmeyenler için ise zencefilin yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi vardır. Yüksek tansiyona sahip kişiler doktor kontrolünde zerdeçal, zencefil, pul biber gibi baharatlarla tansiyonu kontrol altında tutabilir.

Uygun olmayan koşullarda saklanan baharat öldürücü olabiliyor

Sindirim sıkıntısı yaşayan ve gaz problemi olanlar için nane, kimyon, biberiye, zencefil, rezene gibi baharatların kullanılması sıkıntının giderilmesi açısından etkilidir. Zencefil, zerdeçal, kimyon, karanfil, biberiye gibi baharatlar ağrı kesici, nane, zencefil gibi baharatlarda sakinleştirici etkisi olan baharatlardır" diye konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kemal Sunal doğum gününde anılıyor! İşte Kemal Sunal'ın merak edilen hayat hikayesi...
Kemal Sunal doğum gününde anılıyor! İşte Kemal Sunal'ın merak edilen hayat hikayesi...
BİZE ULAŞIN