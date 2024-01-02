Uykusuzluğunuzun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir!

Toplumda uykusuzluk sorununun yaygın görüldüğünü belirten nöroloji uzmanı Dr. Aycan Oto huzursuz bacak sendromunun da uykusuzluğun önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Dr. Oto çalışmalara göre beyinden salgılanan dopamin isimli hormonun huzursuz bacak sendromu ile de ilişkilendirildiğini belirtti ve "Uyku bozukluklarının önemli bir kısmının bu nedene dayandığını biliyoruz. Tedavisinde beyin dopamin düzeyini yükselten ilaçlardan yararlanıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 16:51 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 16:51