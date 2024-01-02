Uykusuzluğunuzun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir!

Huzursuz bacak sendromu olan kişilerin genellikle sabaha karşı uykuya dalabildiğini ancak yine de kaliteli bir uyku uyuyamadıklarını söyleyen Dr. Oto, "Bacakların hareket ettirilmesi, sallanması, gerdirilmesi ya da kişinin ayağa kalkıp dolaşması ile geçici de olsa tam ya da kısmen şikayetlerin geçmesi halidir. Hastaların bu şikayetler nedeniyle gece kalkıp dolaşmaları gerekebildiğinden, uykuya dalma ve sürdürme zorlukları olmaktadır. Genellikle sabaha karşı bu hissin geçmesi ile uykuya dalınsa da bu uyku kaliteli bir uyku olmaz, bu sebeple geceleri iyi uyumayan kişiler, gün içinde yorgun, bitkin, dalgın olabilirler ve odaklanma sorunu yaşarlar. İş veriminde düşme olur. Bu belirtilere ek olarak kaygı, sıkıntı ve depresif belirtiler de görülebilir. Huzursuz bacak sendromu şikayetleri hastalığın ilerlemesi ile günün erken saatlerinde de başlayabilir. Toplantılar, tiyatro, sinema gibi uzun süre oturmayı gerektiren etkinlikler, uzun saatler süren uçak ve araba yolculukları hastalar için oldukça sıkıntılı olabilmektedir" dedi.