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Uykusuzluk sorunu yaşayanlar dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Sağlıklı bir uykunun sağlığımız üzerindeki etkileri olmazsa olmaz. Yeterli uyku ile bağışıklık sistemimizi güçlendirirken gün içinde daha da dinç olabiliyoruz. Ancak uykusuzluk sorunu beraberinde birçok hastalığı da getiriyor. Uykusuzluğun birçok sindirim sistemi problemine yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Vedat Göral, "Rahat bir sindirim rahat bir uyku getirir, rahat bir uyku da rahat bir sindirim işlevine neden olur. Yapılan çalışmalarda uyku bozukluklarının iltihabi bağırsak hastalığı, ülser, reflü, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, obezite, uyku apnesi, Crohn hastalığı ve karaciğer yağlanması ile ilişkisi bulundu" dedi.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:56
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, sindirim sistemi üzerinde uykunun da etkisi olduğunu belirtti. Göral, sağlıklı, kaliteli, yeterli ve uygun süreli uykunun sağlığımız için önemine işaret ederek "Normal uyku süresi ortalama 7-8 saat olmalıdır.

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Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Uyku bozuklukları ile iltihabi bağırsak hastalığı, ülser ve reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, karaciğer yağlanması ve hatta kalın bağırsak kanseri ile ilişki bulunmuştur. Sindirim sistemi şikayetlerinin uyku anormallikleri ile ilişkili olduğu açıktır. Ayrıca sindirim sistemi şikayetleri olan kişiler, sağlıklı uyku düzenine sahip olanlara göre daha fazla kronik uykusuzluk yaşamaktadır" diye konuştu.

Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

BAĞIRSAKLARDA İLTİHAP ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR

Reflüsü olanların uykuya dalmakta zorluk çekmediğine ancak gece öksürük veya boğulma nöbetleriyle uyanabildiklerine değinen Göral şöyle devam etti:

"Bu nedenle uyku kalitesinde ve ritminde bozulma olabilir. Uykusuzluk ertesi gün içinde stres ve gerginliğe, mide asidinde artma, kramp, ağrı ve yanmaya neden olabilir. Uyku apnesi olanlarda stres hormonlarının fazla salgılanması ve hipoksi nedeni ile midede kanama riski olabilir.

Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Huzursuz Bağırsak sendromu yani İBS hastalığı da uykusuzluktan olumsuz etkilenir. IBS'li kadınlarda, uykusuzluk çekenlerde, gece melatonin ve triptofan düzeylerinde azalmalar olur ve bu da kötü uyku kalitesine katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku ritmindeki bozukluklar, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyip, bağırsakta iltihap artışına ve dolayısıyla semptomların artışına neden olabilir.

Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor
Uykusuzluk sorunu yaşayan dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Düşük uyku kalitesi ertesi gün karın ağrısı, kaygı bozukluğu ve yorgunluğa neden olabilir, yani mutsuz bağırsak şikayetleri artabilir. Bu nedenle bu kişiler için düzenli uyku çok önemlidir. Uykusuzluk çekenlerde iltihabi bağırsak hastalığı olarak bilinen ülseratif kolit ve Crohn hastalığı daha fazla görülür, uykusuzluk dönemlerinde bağırsak şikayetleri de artar."

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