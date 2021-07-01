Uykusuzluk sorunu yaşayanlar dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

Sağlıklı bir uykunun sağlığımız üzerindeki etkileri olmazsa olmaz. Yeterli uyku ile bağışıklık sistemimizi güçlendirirken gün içinde daha da dinç olabiliyoruz. Ancak uykusuzluk sorunu beraberinde birçok hastalığı da getiriyor. Uykusuzluğun birçok sindirim sistemi problemine yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Vedat Göral, "Rahat bir sindirim rahat bir uyku getirir, rahat bir uyku da rahat bir sindirim işlevine neden olur. Yapılan çalışmalarda uyku bozukluklarının iltihabi bağırsak hastalığı, ülser, reflü, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, obezite, uyku apnesi, Crohn hastalığı ve karaciğer yağlanması ile ilişkisi bulundu" dedi.