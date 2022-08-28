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Haberler Galeri Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

Günümüzde çok sık duyulan şikayetlerin başında uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı geliyor. Bu belirtiler çoğu zaman vitamin eksikliğini işaret ediyor. Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde vitaminlerin kullanılmasının bağışıklık sistemi için oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Peki B12 vitamin eksikliği belirtileri neler? B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği unutkanlık, halsizlik yapar mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 12:03
Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

Özellikle mevsim geçişlerinde uyku sorunu ve halsizlik en çok şikayet edilen sorunların başında geliyor. Ancak uzmanlar bu şikayetlerin en büyük nedeni olarak vitamin eksikliğini gösteriyor. Özellikle bu dönemlerde B12 vitamini tüketilmesi uyarısında bulunan uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı. İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarına ilişkin bilgi verdi.

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Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

Emiroğlu, yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte yorgunluk hissinin arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonbaharın gelişiyle güneşin etkisini kaybetmesi sonucu metabolizma, ısı değişimlerine maruz kalıyor. Soğuk havayla daha güçlü mücadele edebilmek için metabolizma yavaşlamaya başlar ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Mutsuzluk ve depresyon hali de bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Geceleri yeterli ve kaliteli bir uyku, dengeli ve yeterli beslenme, düzenli egzersiz, stresle etkin mücadele, alkol, sigara ve madde bağımlılığından uzak durmak, bu süreçte önemli bir rol oynar.

Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenmeyle de olumsuz etkilerin üstesinden gelinebilir. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için protein, kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketin. Depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına karşı B12 vitamini içeren besinleri de sofranızdan eksik etmeyin."

Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

"YETİŞKİN BİREYLERİN DİYETİNE, GÜNDE 2-3 SU BARDAĞI KADAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MUTLAKA EKLENMELİ"

Uzman Dr. Cuma Emiroğlu, B12 vitamini eksikliğinin sinir sistemine olumsuz etkileri bulunduğunu, bu eksikliğin depresyona, duygu durum bozukluklarına, hafıza kaybına ve öğrenmede güçlüğe sebep olabildiğini, karamsar ve mutsuz ruh hali yarattığını aktardı.

Emiroğlu, "Karamsar ruh halinden kurtulmak, mutlu olmak bağışıklığımızı güçlendirir. Kalsiyum; vücudun su dengesini sağlar, ödemi azaltır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Süt ve süt ürünleri değerli bir protein kaynağı olmanın dışında kalsiyum içeriği sayesinde de bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlar. Bu çerçevede süt, soya sütü, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi kalsiyum ve protein içeren gıdalar tüketilmeli. Yetişkin bireylerin diyetine, günde 2-3 su bardağı kadar süt ve süt ürünleri mutlaka eklenmeli." ifadelerini kullandı.

Uykusuzluk, yorgunluk yaşıyorsanız dikkat! Uzman isimden uyarı

"YUMURTA VE CEVİZİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN"

C vitamini ve antioksidan içeren gıdaların iyi bir bağışıklık sistemi düzenleyicileri olduğunu hatırlatan Emiroğlu, devamla şunları kaydetti:

"Kuşburnu, brokoli, portakal, limon, mandalina, kivi, soğan, tere, roka, kırmızı biber C vitamini deposudur. Deniz ürünleri, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan ve yumurta, selenyum açısından zengin içeriğe sahip. Zararlı mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin önemli yardımcılarıdır ve bunlara beslenmede mutlaka yer verilmeli.

Selenyum, aynı zamanda depresyonla mücadelede de etkin minerallerdendir. Bunların yanında ana ve ara öğünlerimizde hindi, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, badem, ceviz, fıstık gibi çinkodan zengin gıdalara da yer vermeliyiz. Çinkonun bağışıklık sisteminin temel mekanizmalarında ve serbest radikallerin verdiği hasarı önlemede etkin bir rolü var. Yumurta ve cevizi sofranızdan eksik etmeyin."

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