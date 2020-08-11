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Haberler Galeri Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

Mutfakların olmazsa olmazı limon tam bir şifa deposu. Özellikle salatalara kattığı lezzet ile vazgeçilmez olan limonun bilinmeyen pek çok faydası da biliniyor. Eğer gece uyuyacağınız zaman baş ucunuza limon koyarsanız etkilerine inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:06
Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

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Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.

Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

DAHA İYİ NEFES ALMANIZI SAĞLAR

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam size göre...

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