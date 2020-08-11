Uyurken baş ucunuza limon koyduğunuzda...

Mutfakların olmazsa olmazı limon tam bir şifa deposu. Özellikle salatalara kattığı lezzet ile vazgeçilmez olan limonun bilinmeyen pek çok faydası da biliniyor. Eğer gece uyuyacağınız zaman baş ucunuza limon koyarsanız etkilerine inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 13:06
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GERGİNLİĞİNİZİ ALIR
Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.