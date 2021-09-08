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Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı şahıstan şiddet gördükleri için isyan eden karısı ile annesi ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla eylem yaptı. Zaman zaman kendilerini kesmek ile tehdit eden kadınlar polisin uzun süren ikna çabalarının ardından ellerindeki bıçakları bırakıp eylemlerine son verdi.

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:36 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 18:38
Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

İddiaya göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Samet S. (32) isimli kişinin şiddetine maruz kalan annesi Atiye S. (60) ve karısı Hayel S. (30), Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı.

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Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

Anne Atiye S. elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

Seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk büstünden indirildi.

Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

Bıçaklı eylem yapan gelin kayınvalidenin yakınları "Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı." dedi.

Uyuşturucu bağımlısı adam herkesi isyan ettirdi

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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