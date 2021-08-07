Uzaylı olduğu iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından "Ata" ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.