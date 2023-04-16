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Haberler Galeri Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Sağlıklı yaşam için düzenli beslenmenin yanında olmazsa olmazlardan biri de egzersiz yapmak. Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver, plazalarda 8 saat hareketsiz çalışmanın en az tütün ve türevlerini kullanmak kadar tehlikeli olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:58 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:07
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Kişiye özel tedavi ve sağlıklı yaşam tarzıyla, yaşlanmanın önüne geçilebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver, "Yaşlanmayı kabul etmiyoruz, sağlıklı yaş almayı kabul ediyoruz. Eğer 20'li 30'lu yaşlarda kendimize beslenme dahil olmak üzere iyi bakarsak tansiyonun, diyabetin, kanserin önüne geçmek mümkün olabilir. Plazalarda 8 saat hareketsiz çalışmak en az tütün ve türevlerini kullanmak kadar tehlikeli. O nedenle egzersiz yapalım. Psikoloji ve stresin yönetimi de bizim için çok önemli. Fiziksel açıdan da birçok dokuyu negatif olarak etkileyen stresi yönetirsek hastalıklardan korunabiliriz. Gençken kendimize yatırım yapalım ve sevdiklerimizle beraber sağlıklı yaş alalım" dedi.

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Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Yaşlılık etkilerini önceden test ederek öngörebileceğimizi söyleyen Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver, "İnsanların sevdikleriyle beraber daha sağlıklı ve uzun yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bu kesinlikle bizim elimizde. O nedenle yaşlanmak değil sağlıklı yaş almalıyız diyoruz. Hücrelerimiz, dokularımız ve organlarımız zaman içerisinde bazı hasarlar görebiliyor. Bu hasarların önüne geçebiliriz. Genetik testlerle risk durumunu belirlemek mümkün. Genetik bizim kaderimiz değil. Çünkü bunu değiştirebiliyoruz" diye konuştu.

Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Başarılı yaşlanmanın sırlarından bahseden Uzm. Dr. Tanrıver, şunları ekledi:

"Öncelikle iyi beslenmeli, şekerden uzak durmalıyız. Kişiye özel beslenmeyi uygulamalıyız. Genetik testlerle nasıl beslenebileceğimiz çok net bir şekilde ifade edilebiliyor. Örneğin; Kahve bana yarayabilir ama size daha az yarayabilir. İşte bunların hepsini ölçümleyerek kişiye özel beslenmeyi düzenleyebiliyoruz. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan mümkünse uzak durmamız gerekiyor. Tütün ve türevlerinden, alkolden uzak durmalıyız. Sporu da kişiye özel olarak düzenlemeliyiz. Hepimiz plazalarda, kurumsal hayatta çalışıyoruz.

Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Ofiste 8 saat hareketsiz çalışmak en az tütün ve türevlerini kullanmak kadar tehlikeli. O nedenle egzersiz yapalım. İyi bir uyku bizim için çok önemli stresi de bu şekilde yönetebiliyoruz. Uyku sırasında en az 4 hormon salgılanıyor. Bunlar insülin, kortizon, melatonin ve büyüme hormonu. Büyüme hormonu için küçüklere ninni söylerken "uyusun da büyüsün" denir mesela. Yaş almış kişilerde de bu büyüme hormonuyla yıpranmış hücreler ölüyor ve yerine iyi hücreler geliyor. O nedenle uykumuzu da düzenlemek çok önemli. İşte bu sırlarla beraber hareket edersek başarılı bir şekilde yaşlanmamız mümkün. 20'li yaşlardan itibaren eğer sağlıklı yaşamaya başlarsak, kendimize yatırım yaparsak işte o zaman 70'li yaşlarda sevdiklerimizle beraber uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamanın ilk adımlarını atmış oluruz."

Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı
Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

"ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ MİNİMİZE EDEBİLİRSEK RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLABİLİRİZ"

Yaş aldıkça hücreler, dokular ve organların çevresel faktörlerden dolayı negatif etkilendiğini ifade eden Uzm. Dr. Tanrıver, "Bu çevresel faktörleri minimize edebilirsek zaten kendimize göre o riskleri ortadan kaldırmış olabiliriz. Eğer 20'li 30'lu yaşlarda kendimize beslenme dahil olmak üzere iyi bakarsak tansiyonun, diyabetin, kanserin önüne geçmek mümkün olabiliyor. O nedenle lütfen bize dikte edilen şekilde yaşlanmaktan uzak duralım; sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaş almaktan konuşalım, başarılı yaşlanmanın sırlarını da bu şekilde hep birlikte çözelim" dedi.

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