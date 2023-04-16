Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

"ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ MİNİMİZE EDEBİLİRSEK RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLABİLİRİZ"
Yaş aldıkça hücreler, dokular ve organların çevresel faktörlerden dolayı negatif etkilendiğini ifade eden Uzm. Dr. Tanrıver, "Bu çevresel faktörleri minimize edebilirsek zaten kendimize göre o riskleri ortadan kaldırmış olabiliriz. Eğer 20'li 30'lu yaşlarda kendimize beslenme dahil olmak üzere iyi bakarsak tansiyonun, diyabetin, kanserin önüne geçmek mümkün olabiliyor. O nedenle lütfen bize dikte edilen şekilde yaşlanmaktan uzak duralım; sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaş almaktan konuşalım, başarılı yaşlanmanın sırlarını da bu şekilde hep birlikte çözelim" dedi.