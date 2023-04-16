Uzman isim uyardı: En az sigara kullanmak kadar zararlı

Ofiste 8 saat hareketsiz çalışmak en az tütün ve türevlerini kullanmak kadar tehlikeli. O nedenle egzersiz yapalım. İyi bir uyku bizim için çok önemli stresi de bu şekilde yönetebiliyoruz. Uyku sırasında en az 4 hormon salgılanıyor. Bunlar insülin, kortizon, melatonin ve büyüme hormonu. Büyüme hormonu için küçüklere ninni söylerken "uyusun da büyüsün" denir mesela. Yaş almış kişilerde de bu büyüme hormonuyla yıpranmış hücreler ölüyor ve yerine iyi hücreler geliyor. O nedenle uykumuzu da düzenlemek çok önemli. İşte bu sırlarla beraber hareket edersek başarılı bir şekilde yaşlanmamız mümkün. 20'li yaşlardan itibaren eğer sağlıklı yaşamaya başlarsak, kendimize yatırım yaparsak işte o zaman 70'li yaşlarda sevdiklerimizle beraber uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamanın ilk adımlarını atmış oluruz."