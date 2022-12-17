Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Sonbahar ve kış aylarının insanlar üzerinde birçok etkisi olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu da, "Sonbahar ve kış aylarının sadece doğa üzerinde değil, aslında insanlar üzerinde de birçok etkisi olduğu gözlemleniyor araştırmalarla. Zaten doğa üzerinde baktığımızda yaprakların dökülmesi, havanın değişmesi aslında insanlar üzerinde birçok psikolojik etki barındırıyor. Biz bunu kış depresyonu diye adlandırsak da mevsimsel duygu durum değişiklikleri de diyebiliriz. Bunun belirtileri arasında yüksek bir isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, iştahta azalma ya da artış gibi birçok belirti hakim olabilir. Bu belirtilere ek olarak da hevesle başlanılan işin devamını getirememek, odaklanmada problemler, uykuda ciddi problemler, günlük hayat akışında ciddi bozulmalar gibi birçok problem yaşanabilir.