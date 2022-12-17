  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Kış aylarının gelmesi ile birlikte uzmanlar vatandaşlar kış depresyonuna karşı uyardı. Uzman Psikolog Arzu Hamurcu mevsimlerin insanlar üzerinde psikolojik birçok etkisi olduğunu söyleyerek "Kış aylarında melatonin hormonu daha fazla salgılanıyor" dedi. Peki kış depresyonunun belirtileri neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:57
Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Kış depresyonunda insanların gündelik hayatlarına devam edemeyebileceğini söyleyen Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, "Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinen kış depresyonu mutsuzluk, bıkkınlık, yaşamdan zevk alamama ve işlevsellikte bozulma olarak kendini gösterir. Burada kastettiğimiz şey de kişinin gündelik hayatına devam edememesidir. Sonbahar döneminde başlayan bu depresyon kış aylarında da devam eder. Bunun en önemli sebeplerinden birisi gün ışığının azalmasıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Gün ışığı, serotonin dediğimiz aynı zamanda da mutluluk hormonu olarak da bilinen hormonun sentezlenmesini sağlar. Ancak kış aylarında gündüzlerin kısa, gecelerin uzun olmasıyla birlikte gün ışığından mahrum kalıyoruz. Bu da depresyonu tetikler hale geliyor. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür hatta 2 katıdır" dedi.

Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Sevim Buzkan Ertuğrul, dönemi atlatmanın en önemli yolunun egzersiz olduğunu söyleyerek "Bu depresyondan kurtulabilmek için bu dönem içerisinde yapılabilecek en önemli şey egzersizdir. Çünkü egzersiz, harekete geçme durumu serotonin hormonunu destekleyecek türde bir aktivitedir. Bunu yaptığımızda gerçekten kişi kendini daha mutlu ve depresyonla mücadele eder hale getirebilir. Uyku düzenimize dikkat etmek lazım. Uyku vital bir bulgudur ve bu bulgu ne kadar iyi ve düzenli olursa kendimizi depresif açıdan daha iyi hisseder hale geliriz.

Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Aynı zamanda da beslenme düzenimize dikkat etmek lazım. Bu dönem içerisinde rutinleri bozmamamız gerekiyor. Hayatımızda yaptığımız genel eylemlerin devamını getirmek gerekiyor. Bol bol dışarı çıkmamız lazım. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, hava almak, özellikle gündüzleri dışarı çıkmak, gün ışığından ufak da olsa yararlanmak iyi gelecektir. Bunlara rağmen hala geçmeyen bir depresif belirti varsa, uzadıysa mutlaka uzmanından yardım almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Uzman isim uyardı: Kış aylarında daha sık görülüyor

Sonbahar ve kış aylarının insanlar üzerinde birçok etkisi olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu da, "Sonbahar ve kış aylarının sadece doğa üzerinde değil, aslında insanlar üzerinde de birçok etkisi olduğu gözlemleniyor araştırmalarla. Zaten doğa üzerinde baktığımızda yaprakların dökülmesi, havanın değişmesi aslında insanlar üzerinde birçok psikolojik etki barındırıyor. Biz bunu kış depresyonu diye adlandırsak da mevsimsel duygu durum değişiklikleri de diyebiliriz. Bunun belirtileri arasında yüksek bir isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, iştahta azalma ya da artış gibi birçok belirti hakim olabilir. Bu belirtilere ek olarak da hevesle başlanılan işin devamını getirememek, odaklanmada problemler, uykuda ciddi problemler, günlük hayat akışında ciddi bozulmalar gibi birçok problem yaşanabilir.

  • SON DAKİKA