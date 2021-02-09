Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

Koronavirüs salgını döneminde yaşam alışkanlıklarımız değişti. Evde geçirilen vakit arttı. Buna karşılık hareketsiz kalan pek çok kişinin beslenme alışkanlığı bozulurken toplumda obezite arttı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, koronavirüs sürecinde kilo kontrolünü sağlamak için tencere yemeği pişirilmesini önerdi. Zünbülcan, "Tüketilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Kızartmalar sınırlı tutulmalı. Daha çok lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli" dedi. İşte salgın döneminde beslenirken dikkat edilmesi gerekenler...