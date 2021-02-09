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Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

Koronavirüs salgını döneminde yaşam alışkanlıklarımız değişti. Evde geçirilen vakit arttı. Buna karşılık hareketsiz kalan pek çok kişinin beslenme alışkanlığı bozulurken toplumda obezite arttı. Diyetisyen Derya Zünbülcan, koronavirüs sürecinde kilo kontrolünü sağlamak için tencere yemeği pişirilmesini önerdi. Zünbülcan, "Tüketilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Kızartmalar sınırlı tutulmalı. Daha çok lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli" dedi. İşte salgın döneminde beslenirken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 10:08
Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

Koronavirüs salgını günlük hayatımızda değişikliklere neden oldu. En başta da beslenme alışkanlığımız farklılaştı. Evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte daha az hareket etmeye başladık. Birçok iş kolunda evden çalışmaya geçildi, okullar uzaktan eğitime döndü. Bu nedenle vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, normalden daha fazla ve daha yağlı yiyecekler tüketmeye yöneldi. Bu değişen yaşam ve beslenme alışkanlığı da kışı sürede obeziteyi artırdı.

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Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

OBEZİTE ARTTI
Hizmet-İş Sendikası'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkısıyla Ankara'da 15 Mayıs-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yaptığı 'obezite' araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar uzmanları düşündürdü. Farklı kurum ve kuruluşlardan, 'Genel İşler' iş kolundaki 201'i erkek ile 200'ü kadın olmak üzere toplam 401 çalışanın katıldığı araştırma sonucu açıklandı. Buna göre 10 çalışandan 4'ünün fazla kilolu, 4'ünün ise 'obez' olduğu belirlendi. Koronavirüs salgını döneminde yapılan bu araştırma 'obezite'nin artış gösterdiğini gözler önüne serdi.

Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

'DOĞAL BESLENME UNUTULMAMALI'
Bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Ev yemekleri dengeli şekilde tüketilmeli. Bu süreçte, çok fazla vitamin ve mineral kapsülleri kullanıldı. Ancak doğal beslenme de unutulmamalı. Kilo kontrolünü sağlamak için, evde mutlaka tencere yemeği pişmeli.

Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

Dışarıdan sipariş edilen paket ürün miktarı azaltılmalı. Evde pişirilen yemekte kullanılan yağ, daha kaliteli oluyor. Kalori kontrolü kolay sağlanıyor. Kızartmalar, haftada en fazla bir ya da iki defayla sınırlı tutulmalı. Diğer günler ise lif, vitamin ve mineral açısından zengin zeytinyağlı yemekler beslenme programına dahil edilmeli. Sürekli evde olduğumuz için öğün düzenlerimiz de şaştı. Sabah ilk yarım saat içinde kahvaltı yapılmalı. Gün içerisinde ara öğünler, mutlaka tüketilmeli. Ara öğün atlandığında ve akşama kadar aç kalındığında, kan şekeri dengesi bozuluyor ve akşamları iştah kontrolü zorlaşıyor. Vücut, hamur işlerine yöneliyor. Önemli olan bir hafta, iki hafta dikkat etmek değil bunu sağlıklı bir yaşam biçimi haline getirmek" diye konuştu.

Uzmandan uyarı: 'Salgında obezite arttı ev yemekleri tüketin'

'STRES, KALORİ VE HAREKETSİZLİK ARTTI'
Yapılan araştırmaya göre salgın sürecinde kilo kontrolü konusunda başarısız olduğumuzu ve hastalıkla savaşırken obezitenin arttığına dikkat çeken Zünbülcan, "Stres, kalori ve hareketsizlik arttı. Evde paket hazır gıdalarla beslenme oranı yükseldi. Kilo alımına katkı sağlayan şeylerin pek çok basamağı tamamlanmış oldu.

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