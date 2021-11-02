Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

İYİ BİR KAHVALTI VÜCUT DİRENİCİNİZİ ARTIRIR

Kahvaltının en sık atlanan öğünlerden biri olduğunu belirten Dyt. Ünal, "Gece boyu açlık sonrası vücudumuzun yakıtı olan besinlerle sıkı bir kahvaltı ile güne başlamak hem vücut direncimizi artırır hem de metabolizmanın daha iyi çalışmasını destekler. Kahvaltının eksikliğini sonraki saatlerde ek öğünlerle kapatmaya çalışmak kilo artışını tetikleyebilir. Kış aylarında susama hissi daha az oluştuğundan su tüketimi de azalmaktadır. Su, metabolizmanın sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz bileşenlerdendir. Susama hissi oluşmasa dahi günlük yeterli su tüketimi sağlanmalıdır" diye konuştu.