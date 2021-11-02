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Haberler Galeri Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

Kışın artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için her besin grubundan yeterli ve dengeli şekilde beslenmenin şart olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selin Nur Ünal, "Kahvaltı kışın en sık atlanan öğünlerdendir. Gece boyu açlık sonrası vücudumuzun yakıtı olan besinlerle sıkı bir kahvaltı ile güne başlamak hem vücut direncimizi artırır hem de metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar. Kahvaltının eksikliğini sonraki saatlerde ek öğünlerle kapatmaya çalışmak kilo artışını tetikleyebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 13:13 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 13:54
Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

Gün boyu sürekli çalışan metabolizmamızın bazı durumlardan etkilendiğini ifade eden Diyetisyen Selin Nur Ünal, "Vücudumuzun 7 gün 24 saat uyku halindeyken bile enerji sağlamak için oluşturduğu kimyasal değişimlerin tümüne metabolizma denilmektedir. Bu değişimlerden biri de mevsimlerin getirmiş olduğu hava değişiklikleridir. Özellikle kışın soğuk havaların etkisiyle metabolizmamız kendini korumaya aldığından daha yavaş çalışmaya başlar" diye konuştu.

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Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

YÜKSEK YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Soğuk havalara karşı vücudun yağ deposunu artırma eğiliminde olduğu dile getiren Diyetisyen Ünal, tüm bu değişimlerin sonucunda kış mevsimini sağlıklı geçirmek için beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirtti.

Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

Besleyici özelliği az olan kızartma, kavurma işlemleri uygulanmış ve fast-food tarzı besinlerden uzak durmamız gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Ünal, kışın artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak ya da hafif atlatmak için her besin grubundan yeterli ve dengeli şekilde beslenmek şarttır. Vücut direncini azaltabilen yüksek yağlı ve rafine şeker içeren besinlerin tüketimleri mümkün olduğunca sınırlanmalıdır. Öğün sayısı ve beslenme düzeni bireye özgüdür ancak sık öğün atlama ve düzensiz beslenme alışkanlıklarından kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

İYİ BİR KAHVALTI VÜCUT DİRENİCİNİZİ ARTIRIR

Kahvaltının en sık atlanan öğünlerden biri olduğunu belirten Dyt. Ünal, "Gece boyu açlık sonrası vücudumuzun yakıtı olan besinlerle sıkı bir kahvaltı ile güne başlamak hem vücut direncimizi artırır hem de metabolizmanın daha iyi çalışmasını destekler. Kahvaltının eksikliğini sonraki saatlerde ek öğünlerle kapatmaya çalışmak kilo artışını tetikleyebilir. Kış aylarında susama hissi daha az oluştuğundan su tüketimi de azalmaktadır. Su, metabolizmanın sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz bileşenlerdendir. Susama hissi oluşmasa dahi günlük yeterli su tüketimi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Uzmanı uyardı: Kışın kahvaltıyı atlamak kilo artışını tetikleyebilir

GÜNDE 4-5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Kışa girerken bağışıklığımızı artırmak amacıyla ön planda tutmamız gereken diğer besin ögelerinin A ve C vitaminleri olduğunu söyleyen Dyt. Ünal, şu bilgileri paylaştı:

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