Uzmanından "dezenfektan" uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişisel tedbirler de artırıldı. Bunların başında el temizliği için dezenfektan kullanımı geliyor. Ancak dezenfektan alırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Prof. Dr. Başar Cander, el dezenfektanı olarak genellikle etanol, propanol veya izopropanolun yüzde 60-70 sulandırılmış dilüsyonlarının (seyreltme) kullanıldığını belirterek, "Bunlar yerine örneğin metil alkol kullanılırsa yine hem etkisiz kalır hem zehirlenmeye yol açabilir. İçeriği farklı olan ürünler vücuda özellikle inhalasyon yoluyla zarar verebilir. Bu da zehirlenmelere yol açabilir." dedi.