Uzmanından "dezenfektan" uyarısı

MERDİVEN ALTI ÜRETİMLERE DİKKAT

El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda dezenfektanların da kullanılabileceğini aktaran Cander, dezenfektan seçiminde göz önünde bulundurulması gerekenleri şöyle sıraladı:

"El dezenfektanlarının onaylı ve bilinen ürünler olması şart. Ayrıca temas edilen yüzeyler için kullanılan dezenfektanlar mevcut. Dezenfektan maddelerin mutlaka etkin olması gerekir. Şu anda rutin kullandığımız malzemeler el ve yüzey dezenfeksiyonu için uygun. Bunun dışında yapılan dezenfektan maddelerin doğru hazırlansa bile etkin olup olmadığı belirsiz olabilir. Yani sonuçları daha önce test edilmemiş bir ürün hazırlanınca onun yeterli olup olmadığı bilemezsiniz."