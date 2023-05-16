Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

Bu durumun rezonans ve ana kaya derinliğinin o bölgelerde daha derin olmasından kaynaklandığını kaydeden Öziçer, "Ana kaya derinliğini hesaplayarak saha özel ivme değerleri ile yapıların tasarlanması gerekmektedir. Bunun için de derin jeofizik yöntemler kullanılarak daha kısa sürede daha ekonomik ve daha hassas sonuçlar ile depreme dayanıklı yapı tasarımında önemli rol oynamaktayız. Jeofizik Mühendisleri Odası olarak birçok parametresi olan depreme karşı herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Karamsarlığa düşmek ve depremden korkmak yok. Deprem doğal bir afettir. Öncesini, anını ve sonrasını planlamak gerekir. Bu plan tek bir kurumun veya mecranın yapacağı plan değil, hepimizin üzerine düşecek sorumluluklarla üstesinden gelinebilecek bir durumdur" diye konuştu.