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Haberler Galeri Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

Deprem bölgesi olan İzmir'de uzmanlar özellikle bazı ilçelerin zemin yapısının çok zayıf olduğuna vurgu yaparak 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana gelse dahi can ve mal kayıplarının ciddi oranda olabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:12
Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

İzmir'in tektonik yapısından kaynaklı İstanbul'daki kadar büyük bir depremin beklenmediğini ancak kentte riskin daha fazla olduğunu ifade eden Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, zeminin kent genelinde çok zayıf alüvyon bir tabakadan oluştuğunu kaydetti. Yapıların yaş itibariyle miadını doldurduğunu da söyleyen Öziçer, zemin etüt projelerinin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

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Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

"Birçok kişi İstanbul depreminden bahsediyor ancak İzmir'de meydana gelebilecek yaklaşık 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha ciddi sıkıntılara neden olacaktır" diyen Öziçer, "Belki İzmir'in tektonik yapısından kaynaklı İstanbul depremi gibi 7'den büyük bir deprem beklenmiyor ancak risk fazla. Çünkü İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yapılaşmanın altındaki zemin çok zayıf alüvyon tabakasından ibaret.

Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

Bu zemine yapılmış yapılarımızın yaşı miadını doldurmuş durumda. Mühendislik hizmeti almamış on binlerce bina var. İzmir'de 6.2-6.6 arası bir deprem meydana gelse dahi can ve mal kayıpları ciddi oranda olabilir. Bu konuda aletsel veriler ile bilimsel çalışmalar yapılarak net sayıyı verebiliriz. Ancak yapılacak en kötü senaryoya göre deprem zararını en aza indirecek bilinçlendirme ve bilimsel çalışmaların içinde olmamız gerekiyor." dedi.

Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

'HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ'
İzmir'de yıkımlara neden olan 30 Ekim 2020 Sisam depremini hatırlatan Öziçer, bir deprem anında en çok hasarın meydana gelebileceği öngörülen Karşıyaka, Konak sahil kısmının haricinde iç taraflarda da hasar ve can kayıplarının oluşabileceğine dikkat çekti.

Uzmanından İzmir için korkutan uyarı: 6.2 - 6.6 arası bir deprem meydana geldiğinde...

Bu durumun rezonans ve ana kaya derinliğinin o bölgelerde daha derin olmasından kaynaklandığını kaydeden Öziçer, "Ana kaya derinliğini hesaplayarak saha özel ivme değerleri ile yapıların tasarlanması gerekmektedir. Bunun için de derin jeofizik yöntemler kullanılarak daha kısa sürede daha ekonomik ve daha hassas sonuçlar ile depreme dayanıklı yapı tasarımında önemli rol oynamaktayız. Jeofizik Mühendisleri Odası olarak birçok parametresi olan depreme karşı herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Karamsarlığa düşmek ve depremden korkmak yok. Deprem doğal bir afettir. Öncesini, anını ve sonrasını planlamak gerekir. Bu plan tek bir kurumun veya mecranın yapacağı plan değil, hepimizin üzerine düşecek sorumluluklarla üstesinden gelinebilecek bir durumdur" diye konuştu.

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