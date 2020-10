Paketli gıdalardan aldığımız trans yağlar, aşırı şeker yükü, tatlı içeceklerden aldığımız glikoz, fruktoz şurupları. Özellikle kırmızı etten aldığımız kolesterol içeriği çok yüksek yağlar. Bunların tümünün bozduğu mekanizma kanın akışkanlığı. Kanın akışkanlığı bozulduğunda vücudun iletim sistemi bozuluyor. Bununla birlikte bağışıklık yavaşlıyor. Çünkü vücut olanlardan an be an haberdar olup kana etkili molekülleri hızlıca gönderemiyor. Bağışıklık sisteminin temel elemanları düzenli çalışamıyor. Biz vücudumuzdaki kan dolaşımını ne kadar sağlıklı seviyeye getirirsek bağışıklığımız da o kadar yerinde ve dengeli olacak" uyarısında bulundu.