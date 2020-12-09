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Haberler Galeri Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? sorusu pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, hazır preparatlarla ve kulaktan duyma bilgilerle vitamin, mineral ve omega-3 takviyelerinin alınmasının bünyenin direncini artırmadığını belirterek, "Normal dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de bağışıklığı koruyucu ve yükseltici bileşenlerin doğal yollarla alınması önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek için haftada en az 1-2 porsiyon balık tüketilmesi faydalı olacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:44 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:50
Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık av sezonunun 1 Eylül'de başladığını ancak tezgahlarda beklenenden az balık görüldüğünü dile getirerek, küresel ısınma, aşırı ya da kayıt dışı avcılık, yasak boyuna uyulmadan yapılan balıkçılık nedeniyle avlanan balık miktarının önemli miktarda azaldığını, buna bağlı olarak da kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin de düştüğünü anlattı.

Balık ve deniz ürünleri tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin yeterince anlaşılmadığını belirten Erkan, şöyle devam etti:

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Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

"Hiçbir gıda maddesi yoktur ki ihtiyacımız olan protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılayabilsin. Balık, diğer hayvansal ve bitkisel gıdalarla karşılaştırıldığında besin içeriği olarak çok değerli bir gıda maddesidir. Metabolizmamız bazı bileşenleri üretememekte, mutlaka gıda yoluyla dışardan almak zorundadır. Aminoasit, yağ asidi, vitamin ve mineraller bakımından deniz mahsulleri, diğer gıda maddelerine göre daha zengin olduğu için daha değerlidir. Bir öğünde bir porsiyon balık tüketimiyle ihtiyacımız olan bu bileşenleri karşılamak mümkün olabilmektedir. Sindirimi kolay bir gıda maddesi olmakla birlikte yüksek besleyicilik ve vücudu yormadan uzun süre tokluk hissi vermesiyle haftada en az 2-3 kez balık tüketimi faydalıdır."

Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

"DENİZ MAHSULLERİ, GÖZ SAĞLIĞI VE ROMATİZMA GİBİ HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN DOĞADA TEK KAYNAK"

Prof. Dr. Nuray Erkan, anne adaylarında fetüsün sağlıklı gelişimi ve çocuklarda beden ve zihin sağlığı gelişiminde su ürünleri tüketilmesinin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Omega 3 yağ asitlerinden DHA ve eikozapentaenoik asit (EPA) içeriğiyle deniz mahsulleri, kalp krizi, felç gibi damar sağlığı ile ilgili sağlık problemlerinin yanı sıra göz sağlığı ve romatizma gibi enflamatuar hastalıklardan da korunmak için doğada tek kaynaktır. Yağlı balıkların A, D, E ve K vitaminlerini yüksek oranda da içermesi, metabolizmanın düzgün çalışmasında, hücre gelişimi ve yenilenmesinde, bağışıklığın korunmasında başta anne adayları ve emzikliler gibi hassas bir dönemden geçenler olmak üzere tüm bireyler için büyük önem taşıyor."

Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Erkan, yüksek risk grubu tüketicilerin özellikle yaşam ömrü uzun olan ton balığı, kılıç balığı gibi daha büyük balıklar ve bunların konserve gibi tüketime hazır ürünleri için tavsiye edilen miktarın kısıtlı olduğunu aktarırken, şunları söyledi:

"Hamile, emzikli, yaşlı ve çocuklar için bu tür balıkların tüketimi ayda bir kez bir porsiyonu geçmeyecek şekilde olmalıdır. Yine midye gibi kabuklu deniz ürünleri suyu filtre ederek beslendiğinden, gerek kimyasal gerekse mikrobiyolojik olarak kirlenmiş sulardan avlanan deniz ürünleri risk oluşturur.

Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Bizim sularımızda avcılık yoluyla elde edilen, tezgahlarda sıklıkla bulunan hamsi, istavrit, sardalya gibi balıklar kısa yaşam ömrüne sahip olduklarından bu balıklar da menşei sorgulanarak ve oldukça kontrollü koşullarda kültürü yapılan çipura, levrek, alabalık gibi balıklar da satış yeri hijyenine dikkat edilerek, hamile, emzikli ve çocuklar, hatta bağışıklık tedavisi görenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir."

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