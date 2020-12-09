Uzmanından öneri: Bağışıklığı güçlendirmek için haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? sorusu pandemi döneminde yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, hazır preparatlarla ve kulaktan duyma bilgilerle vitamin, mineral ve omega-3 takviyelerinin alınmasının bünyenin direncini artırmadığını belirterek, "Normal dönemde olduğu gibi pandemi döneminde de bağışıklığı koruyucu ve yükseltici bileşenlerin doğal yollarla alınması önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek için haftada en az 1-2 porsiyon balık tüketilmesi faydalı olacaktır." dedi.