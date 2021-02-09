Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle bağırsaklar çok önemli bir organımızdır. Bağırsaklarımızın sağlıklı ve huzurlu olması ve zararlı unsurlardan uzak tutmamız, sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Sindirim sistemimiz ne kadar sağlıklıysa, yediğimiz besinleri o kadar rahat sindirir, hazmımızı o kadar kolaylaştırırız. Bu da yararlı maddelerden daha fazla emilim sağlar" şeklinde konuştu.