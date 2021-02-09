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Haberler Galeri Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Bağışıklık sisteminin önemi özellikle pandemi döneminde daha da arttı. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak sağlığı için özellikle sigara, stres, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı. Ayrıca tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır" dedi.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 16:42
Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsaklar vücudun ikinci beyni olarak kabul görüyor. Bağırsaklarımızın önemi, son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Bağırsaklarımız birçok enzim, hormon ve faydalı maddeler salgılar. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunur.

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Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle bağırsaklar çok önemli bir organımızdır. Bağırsaklarımızın sağlıklı ve huzurlu olması ve zararlı unsurlardan uzak tutmamız, sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Sindirim sistemimiz ne kadar sağlıklıysa, yediğimiz besinleri o kadar rahat sindirir, hazmımızı o kadar kolaylaştırırız. Bu da yararlı maddelerden daha fazla emilim sağlar" şeklinde konuştu.

Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

"ANTİBİYOTİK VE AĞRI KESİCİLERİ ABARTMAYIN"

Özellikle rastgele kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, doğal olmayan ve zararlı besinlerin bağırsak mikrobiatasını bozduğuna işaret eden Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

"Bağırsak sağlığımızı ne kadar iyi korursak, kendi sağlığımızı da o kadar iyi korumuş oluruz. Özellikle sigara, alkol, stresten uzak durulmalı, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı, doğal veya doğala yakın gıdalar tercih edilmelidir. Stres ve huzursuzluk, bağırsakları çok olumsuz etkiler.

Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

Bu nedenle stres ile başa çıkılmalı ve gerekirse psikolojik destek alınmalıdır. Temiz olmayan çiğ sebzeler tüketilmemeli, iyi yıkandığından ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır."

Uzmanından öneri: Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak dostu besinler tüketin

"BU BESİNLERİ TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

Prof. Dr. Göral, bağırsak dostu besinleri şöyle sıraladı:

Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, Hindistan cevizi, tarçın, kaliteli zeytinyağı, bezelye, Brüksel lahanası, rokfor peyniri, zencefil, doğal sarımsak, omega-3'den zengin olan somon balığı oldukça yararlıdır. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahip olup, dost bakteriler açısından zengin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar (probiyotikler) sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı koruyucu etki yapar. Günde 1-2 kase ev yoğurdu tüketilmesi önerilmektedir.

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