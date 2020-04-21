Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan ve oruç ibadetinin bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde başlayacağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve hastalığın iyileşmesinde beslenmenin önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Yetim, "İftarda ve sahurda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak bir beslenme modeli enfeksiyonlara karşı bir kalkan görevi görecektir" dedi. Peki Ramazan'da nasıl beslenmek gerekir? Bağışıklık güçlendirmek için neler yapılmalı? İşte merak edilenler...