Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ENFEKSİYONLARA KALKAN OLUYOR"

Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı direnç sağlayan bir diğer önemli sistem olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yetim, "Bu sistem, hücresel ve hümoral ya da sıvısal bağışıklık olmak üzere iki şekilde çalışır. Lökosit de denilen beyaz kan hücreleri ve bunlardan salgılanan sıvılar yani antikorlar bağışıklıkta önemli rol oynarlar. Bu sistemlerin normal çalışması ile enfeksiyonlarla başa çıkmak kolaylaşır. Özetle; enfeksiyonlara karşı koymak için hem oksidan maddelerin az olmasını, hem de immün sistemimizin normal çalışmasını sağlamalıyız