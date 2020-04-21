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Haberler Galeri Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

İslam dünyasının kutsal ayı Ramazan ve oruç ibadetinin bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde başlayacağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve hastalığın iyileşmesinde beslenmenin önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Yetim, "İftarda ve sahurda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak bir beslenme modeli enfeksiyonlara karşı bir kalkan görevi görecektir" dedi. Peki Ramazan'da nasıl beslenmek gerekir? Bağışıklık güçlendirmek için neler yapılmalı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 11:27
Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, enfeksiyon hastalıklarına yol açan ve kısaca mikrop olarak adlandırılan bakteri, virüs, parazit ve mantarların çoğunun vücudumuzda bulunduğunu ancak çoğu zaman hastalık yapmadığını söyledi. Hatta beden ile bu mikroplar arasında adeta birbirlerinden yararlandıkları ortak bir yaşam bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Yetim, şöyle konuştu:

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Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

"Antioksidanlar bağışıklık sistemimizi koruyor. Örnek olarak bağırsaktaki flora mikropları yani probiyotikleri verebiliriz. Ancak bazen bu dengeli ortam bozulursa bunlar da patojen yani hastalık yapan ajanlar haline dönüşebilirler. Aynı şekilde dışarıdan alınan patojen mikroplar da her zaman hastalığa neden olmazlar. Vücudumuzda bunlara karşı koyan birçok savunma mekanizması vardır. Bu mekanizmalar normal çalışırsa, flora mikropları patojen hale gelemezler ve dışarıdan alınan patojen mikroplar da kolay kolay hastalık yapamazlar. Bedenimizde birçok kimyasal olay meydana gelir.

Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

Bu olaylar, bedenimizin normal çalışması ve sağlam kalması için önemlidir. Ancak bu olaylar sırasında oksidan dediğimiz birçok zararlı madde meydana gelir. Bunların bedenimizde çok olması durumunda hücrelerimiz zarar görür ve başlıca enfeksiyon ve kanser gibi birçok hastalığa karşı direnç azalır. Oksidan maddelerin çoğalmasını antioksidan maddeler önler. Bu nedenlerle, vücutta oksidan maddelerin artışını engellemek ve yeterli antioksidan almak enfeksiyonlardan korunmada çok önemlidir."

Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ENFEKSİYONLARA KALKAN OLUYOR"
Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı direnç sağlayan bir diğer önemli sistem olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yetim, "Bu sistem, hücresel ve hümoral ya da sıvısal bağışıklık olmak üzere iki şekilde çalışır. Lökosit de denilen beyaz kan hücreleri ve bunlardan salgılanan sıvılar yani antikorlar bağışıklıkta önemli rol oynarlar. Bu sistemlerin normal çalışması ile enfeksiyonlarla başa çıkmak kolaylaşır. Özetle; enfeksiyonlara karşı koymak için hem oksidan maddelerin az olmasını, hem de immün sistemimizin normal çalışmasını sağlamalıyız

Uzmanından sağlıklı oruç önerileri! Ramazan ayında bağışıklık güçlendirmek için yapılması gerekenler

Burada da beslenme önemli bir yer tutuyor. Korona virüs salgınına karşı güçlü bağışıklık sisteminin önemi her fırsatta hatırlatılıyor. Oruç ibadeti ile geçireceğimiz Ramazan ayında öğün sayısı ikiye iniyor. Oksidasyonu azaltma önerilerine uyulurken, iftarda ve sahurda antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendiren maddeleri içeren besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi çok önemli. Böylece hem sağlıkla oruç ibadetini gerçekleştirir hem de enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz" diye konuştu.

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