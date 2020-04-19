Uzmanından "Salgın sürecinde tuz tüketimine daha çok dikkat edin" önerisi

"TUZ DİYETİNE DAHA SIKI UYULMALI"

Üstündağ, hazır ve işlenmiş gıdalar başta olmak üzere pek çok besin ögesinin aşırı tuz içerdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, koronavirüs salgının yaşandığı bugünlerde tuz diyetine daha sıkı uymalılar. Aynı zamanda sadece sofrada tuzluk kullanmamanın, yemek pişirirken tuz atmamanın 'tuz kısıtlı diyet' anlamına gelmediği iyi bilinmelidir. İşlenmiş gıdaları tüketirken tuz içeriği kontrol edilmeli, tuz ve doymuş yağ içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır."