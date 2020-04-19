Uzmanından "Salgın sürecinde tuz tüketimine daha çok dikkat edin" önerisi

"SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN, EGZERSİZ YAPIN"
Üstündağ, sigara ve benzeri tütün ürünleri kullanan kişilerde Kovid-19 enfeksiyonunun daha ağır geçtiğine dikkati çekti.
Sigara ve tütün ürünlerinin yaşam süresi ve kalitesini kısaltan çok önemli kronik hastalık risk faktörleri olduğunun altını çizen Üstündağ, "Sigara sadece akciğer tümörü gelişiminin kolaylaştırıcısı değil, kalp, damar ve böbrek hastalıkları gelişimi için de çok önemli bir risk faktörüdür. Alkol tüketimi de kullanılan miktarla ilişkili olarak immun sistemini baskıladığı için, vatandaşlarımızın tüketim konusunda dikkatli olması gereklidir." diye konuştu.