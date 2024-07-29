Uzmanından sıcak çarpması uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Son günlerde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık çarpması vakalarında artış görülüyor. Sıcaklıkların artarak devam etmesi nedeniyle uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ve neme fazla maruz kalınmasında dolayı vücut sıcaklığının da yükseldiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, bunların sonucunda sıcaklık çarpmasının gerçekleştiğini ifade etti. Vücudun terlemeyle sıcaklık dengesini korumaya çalıştığını dile getiren Dr. Güngör, "Aşırı sıcak ve nemli havalarda bu durum değişebiliyor ve insanlara zarar veren bir durum oluşuyor. Sıcak çarpmasına aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre maruz kalınması, sıcak havalarda çalışmak ya da spor yapmak gibi efor sarf edecek işler yapmak, yaşlılık hali, kronik rahatsızlıklar ve kullanılan ilaçlar gibi etkenler daha çok etkili oluyor. Sıcak çarpması durumunda vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hastalarda baş dönmesi, halsizlik, denge kaybı, yorgunluk, ciltte solgunluk veya kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hastada bulantı kusma ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetler oluyor" dedi.