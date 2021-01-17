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Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

Koronavirüs salgını ile günlük düzenin bozulduğunu ve buna bağlı olarak uyku problemi yaşayan kişilerde artış olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, "Pandeminin beraberinde getirdiği ruhsal baskıyla beraber, gece uykuları ciddi şekilde etkileniyor. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde de hastalığın etkilerinden biri olarak ciddi şekilde uyku bozuklukları meydana geliyor. Bulguların ortaya çıkış şekli genel olarak uykusuzluk gibi genel geçer bir semptom olmakla birlikte uyku sırasında hareket bozukluklarına, hatta yarı koma ve koma haline ve maalesef ölüme kadar kadar gider" dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 10:48
Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

Koronavirüs salgını fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra, uyku problemlerini de beraberinde getirdi. Kişilerin günlük düzenlerinin bozulması ile uykuda sürelerinde kayma, enfeksiyona bağlı uyku bozuklukları gibi sorunlar yaşadığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, koronavirüs pandemisinde uyku problemi yaşayan kişilerde artış olduğunu dile getirdi. 100'e yakın tanımlanmış uyku hastalığının var olduğunu ifade eden Akkoyunlu, "Bu hastalıkları 3 ana bölümde inceleyebiliriz.

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Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

1'inci uykuda faz kayması ve uykunun süresinin azalması. Modern yaşam ve beraberinde getirdiği ışık kirliliği artık daha geç uyumamıza neden oldu. Bu durum uykunun kalitesini bozuyor ve uykudan alacağımız faydayı ciddi olarak azaltıyor. 2'nci uyku uykunun yönetilmesinde problemler. Burada uykuyu kurgulayan beynin uykuyu yönetmesindeki yetersizlikler ve kodlamadaki hatalar rol oynar. Uykuda tamamen ortadan kalması gereken bedensel hareketler devam etmesi ile oluşan çok gizemli ve ilginç bozukluklar kümesidir. Son olarak da uykunun devamı sırasında horlama ile ortaya çıkan solunum sistemi bozukluklarıdır. Uyku bozukluğundan muzdarip kişilerin yüzde 95'i bu son guruptadır. En çok bu hastalık grubu görülmektedir" dedi.

Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

PANDEMİDE UYKU BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLER ARTTI

Pandemi sürecinde birçok kişinin sosyal olarak kısıtlandığını, psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini ve buna bağlı olarak uyku problemlerinin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, "Gündüz ne kadar yaşıyorsak, gecemize o kadar etki ediyor. Gün içerisinde ne kadar hareketsiz kalıyorsak, gece uykusunda o kadar bozulmalar meydana geliyor. Gün içinde yeterince hareket edilmediği için o dinlendirici derin uyku maalesef gerçekleşmiyor. Pandeminin beraberinde getirdiği ruhsal baskıyla beraber, gece uykuları ciddi şekilde etkileniyor.

Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

Çok ilginçtir uyku vücudun savunma sistemini dengeleyen en önemli ögedir. Bu nedenle aslında bu uykudaki bozulmalar aynı zamanda Kovid-19'a karşı savunmamızı da bozuyor. Aynı zamanda kovid-19'un, uyku üzerindeki olumsuz etkileri de söz konusu. Kovid-19 geçirenlerde de ciddi şekilde uyku bozuklukları meydana geliyor. Sosyal olarak hem psikolojik baskı altında kaldığımız hem de genel olarak bedenimizin stres altında kaldığı bir dönem. Bu nedenle uykuda ciddi bozulmalar var. Hayatımızın düzeni bozuldu. Dolayısıyla geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz" diyerek bu nedenlerin tamamının uyku ritminde, fazında ve anatomisinde bozukluklara neden olduğunu belirtti.

Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

GÜN İÇERİSİNDEKİ UYUKLAMALARA DİKKAT

Birçok kişinin, uyku hastalığını fark etmediğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "100 e yakın uyku hastalığı var. Bu hastalıkları 8 ana başlık altında inceliyoruz. Büyük bir kısmı organik olmayan, saptayamadığımız nedenlere bağlı olan hastalıklar. Bir kısmı ise uykunun yapısıyla ilgili olarak ilerleyen organik bozukluklardır. En sık görüleni ise solunumsal uyku apne sendromudur. Gece horlamanın olduğu, gün içerisinde uykusuzluğun meydana geldiği ve bazen nefes durmalarının eşlik ettiği bir hastalık grubunu oluşturur. İnsanların büyük bir kısmı bunu fark edemiyor. Kişinin kendisinde fark edebileceği en önemli sendrom, eğer gündüz kalktığında uykusunu yeteri kadar almış olarak kalkmıyorsa, gün içerisinde uyuklamalar meydana geliyorsa gece bir problem vardır. Kişi bu problemleri yaşıyorsa, bir doktora gitmelidir" diye konuştu.

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