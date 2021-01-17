Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

Koronavirüs salgını ile günlük düzenin bozulduğunu ve buna bağlı olarak uyku problemi yaşayan kişilerde artış olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu, "Pandeminin beraberinde getirdiği ruhsal baskıyla beraber, gece uykuları ciddi şekilde etkileniyor. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde de hastalığın etkilerinden biri olarak ciddi şekilde uyku bozuklukları meydana geliyor. Bulguların ortaya çıkış şekli genel olarak uykusuzluk gibi genel geçer bir semptom olmakla birlikte uyku sırasında hareket bozukluklarına, hatta yarı koma ve koma haline ve maalesef ölüme kadar kadar gider" dedi.