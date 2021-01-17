Uzmanından uyku uyarısı: 'Ölümle bile sonuçlanabilir'

GÜN İÇERİSİNDEKİ UYUKLAMALARA DİKKAT

Birçok kişinin, uyku hastalığını fark etmediğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "100 e yakın uyku hastalığı var. Bu hastalıkları 8 ana başlık altında inceliyoruz. Büyük bir kısmı organik olmayan, saptayamadığımız nedenlere bağlı olan hastalıklar. Bir kısmı ise uykunun yapısıyla ilgili olarak ilerleyen organik bozukluklardır. En sık görüleni ise solunumsal uyku apne sendromudur. Gece horlamanın olduğu, gün içerisinde uykusuzluğun meydana geldiği ve bazen nefes durmalarının eşlik ettiği bir hastalık grubunu oluşturur. İnsanların büyük bir kısmı bunu fark edemiyor. Kişinin kendisinde fark edebileceği en önemli sendrom, eğer gündüz kalktığında uykusunu yeteri kadar almış olarak kalkmıyorsa, gün içerisinde uyuklamalar meydana geliyorsa gece bir problem vardır. Kişi bu problemleri yaşıyorsa, bir doktora gitmelidir" diye konuştu.