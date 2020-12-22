Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı

"AYNI SAATTE UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN"

Fırat, ilkokul çağındaki bir çocuğun günlük 10 saat, ortaokul, lise öğrencilerinin ise 8 saat uyumasının yeterli olacağını kaydetti.

Kaliteli uykunun önemine değinen Fırat, şunları söyledi:

"Her gün aynı saatte uyumaya özen gösterin. Arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur. 'Hafta için sabahlara kadar çalışayım ya da ders çalışayım izin günümde uyurum' diye düşünmeyin. Uykunuz geldiğinde direnmeyin. Uyku sizin günlük performansınızı etkileyecektir. O gün uykusuzsanız verim alamazsınız."