Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerin, arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur." dedi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Salgın her yaş grubunu etkiliyor. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için beslenmesine dikkat etmesinin yanında yaptığı spor kadar uyku düzeni de önemli" ifadelerini kullandı.