Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı!

Hızlı antikor testlerinin, eczanelerde satışı olmamasına rağmen çeşitli yollarla temin edildiğini ve hastaneye PCR testine gitmek istemeyen vatandaşların "Kovid miyim değil miyim" şüphesiyle iş yerlerinde, hatta evlerde kullandıklarını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer uyarılarda bulundu. Dr. Özer, "Hızlı antikor testlerindeki negatif sonucun tek başına güvenirliği yok. Mutlaka PCR testiyle sağlaması yapılmalı. Bu testler aslında teşhis amaçlı değil, kişinin daha önceden Kovid geçirip geçirmediğinin anlaşılması için, tarama amaçlı kullanılır. Bireysel kullanımı, yalancı güven duygusu ile kişinin hastalığı yaymasına sebep olabilir" dedi.