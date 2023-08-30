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Haberler Galeri Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesind yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümününün büyük bir kısmı beyaz örtülerle korumaya alındı. Üzüm bağlarındaki beyaz örtü hasadın sona erdiği aralık ayında toplanıyor.

İHA

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:46 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:51

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının yüzde 80'lik bölümü beyaz kaneviçe naylon örtülerle kaplandı.

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Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Manisa'da yeşil olan Sarıgöl Ovası kısa sürede beyaza büründü. Örtülerin doğa olaylarına karşı koruma maksadıyla yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasındaki üzüm bağları yıllardır doğa olaylarına karşı örtü altına alınıyor. Temmuz ayında başlanan örtü çalışmaları hasat sonuna kadar devam ediyor.

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Bazı bağlar aralık ayına kadar bu şekilde açık hava deposu olarak kalıyor ve dalından taze üzümün sofralara ulaşmasını sağlıyor. Bu yıl 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 80'lik bölümü örtü altına alındı. Bunun yanında doluya karşı da dolu tül ile örten arkadaşlar da oldu" dedi.

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Buldan - Alaşehir karayolundan geçen araçlar da Sarıgöl Ovasının beyaz örtülerle kaplandığını görünce manzaranın fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü
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