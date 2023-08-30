Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası beyaz örtüye büründü

Bazı bağlar aralık ayına kadar bu şekilde açık hava deposu olarak kalıyor ve dalından taze üzümün sofralara ulaşmasını sağlıyor. Bu yıl 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 80'lik bölümü örtü altına alındı. Bunun yanında doluya karşı da dolu tül ile örten arkadaşlar da oldu" dedi.

