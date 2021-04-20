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Uzun yaşamın adresi Kazdağları’na cam seyir terası

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terasında inceleme yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağlarımızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:03
Uzun yaşamın adresi Kazdağları’na cam seyir terası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terasında incelemelerde bulundu.

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Uzun yaşamın adresi Kazdağları’na cam seyir terası

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor. Başkan Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir terasının da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uzun yaşamın adresi Kazdağları’na cam seyir terası

'SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM ŞEHRİ'

Balıkesir'in konumu, ulaşım olanakları, doğası, yöresel lezzetleri, turizmi, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesin beklentisine cevap verebilecek sağlıklı ve uzun yaşam şehri olduğunu belirten Yılmaz "Şehir olarak hepimizin tek bir hedefi var o da Balıkesir'in marka değerini daha yükseğe taşımak. Bunun için kapsamlı güç birlikleri yapıyoruz. Seyir terası bölgedeki turizme hareketlilik getirecek. Burası, ziyaret edenlere Kazdağları'nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir zevki yüksek güzel bir yer haline geldi. Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağlarımızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız" dedi.

Uzun yaşamın adresi Kazdağları’na cam seyir terası
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