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Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Yırtıcı hayvanların avlanmasını görüntülemek için kameralarını açan belgesel yapımcıların gözüne, benzerine az rastlanır bir görüntü takıldı. Bufalo ve gergedan kozlarını paylaşmak üzere birbirlerine adeta meydan okudular. Herkesin şok olduğu o anlar saniye saniye kaydedildi. İşte vahşi doğada devlerin amansız mücadelesi...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2019 Pazar 17:11
Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!

İşte nefes kesen o anlar...

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Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!
Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!
Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!
Vahşi doğada devlerin kapışması görenleri şoke etti!
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