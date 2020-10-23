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Haberler Galeri Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Vahşi doğada hayvanların ölümcül karşılaşmaları, internet kullanıcıları tarafından merakla takip ediliyor. Belgesel ekibi, vahşi doğada yine eşine az rastlanır tehlikeli bir karşılaşmayı kayda aldı. Bir grup kurt sürüsü ile karşı karşıya gelen boz ayı, inanılmaz bir şey yaptı. Sayıca üstün olan kurtlar karşısında şansı zayıf olan ayı, vahşi doğada hayatta kalmanın altın kuralını uygulayarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 17:04
Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Vahşi doğada sayıları 10 ile 15 arasında değişen sürüler halinde avlanan kurtlar, bu anlamda en organizeli hareket eden hayvanlar sınıfının başında bulunuyor.

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Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Yakaladıkları avı, 30 kilometre kovalayabilen kurtların elinden kaçan av hemen hemen yok gibi.

Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Belgesel çekimi için yine vahşi doğada bulunan bir grup insan, eşine az rastlanır bir olayı kayda aldı. 3 kurt tarafından yakalanmış bir av, boz ayıyı ziyafete davet etti.

Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

Koku duyusu çok gelişmiş olan boz ayılar, avın kokusunu kilometrelerce öteden alabiliyorlar.

Vahşi doğada eşine az rastlanır olay! Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı ve...

3 kurt tarafından yakalanmış bir ava ortak olmak isteyen ayı, inanılmaz bir şey yaptı ve kurtların arasına daldı.

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