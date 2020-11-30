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Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu
Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu
ABD'de kaydedilen görüntü kan dondurdu. Safari turu sırasında iki bizonun saldırısına uğrayan kadın öfkeli hayvanı ölü taklidi yaparak atlattı. Çevredekiler ise çığlıklar atarak kadını hareket etmemesi konusunda uyardı. İşte vahşi doğada korku dolu anlar saniye saniye kamerada...
Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:37
ABD'nin Wyoming eyaletinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu.
Safari turu sırasında sürüye fazla yaklaşan bir kadın peşine takılan iki bizondan kaçmaya başladı.
Başaramayacağını fark eden kadın soğukkanlılıkla kendini yere atarak ölü taklidi yaptı.
Video görüntüsünde çevredekilerin çığlıkları da duyuluyor.
Çevredekiler kadına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.