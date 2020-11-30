  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

ABD'de kaydedilen görüntü kan dondurdu. Safari turu sırasında iki bizonun saldırısına uğrayan kadın öfkeli hayvanı ölü taklidi yaparak atlattı. Çevredekiler ise çığlıklar atarak kadını hareket etmemesi konusunda uyardı. İşte vahşi doğada korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:37
Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

ABD'nin Wyoming eyaletinde kaydedilen görüntüler kan dondurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Safari turu sırasında sürüye fazla yaklaşan bir kadın peşine takılan iki bizondan kaçmaya başladı.

Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Başaramayacağını fark eden kadın soğukkanlılıkla kendini yere atarak ölü taklidi yaptı.

Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Video görüntüsünde çevredekilerin çığlıkları da duyuluyor.

Vahşi doğada kan donduran görüntüler! Üzerine koşan bizonlardan ölü taklidi yaparak kurtuldu

Çevredekiler kadına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
  • SON DAKİKA