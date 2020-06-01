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Vahşi doğada kartalın kurt avı izleyenleri şoke etti

Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





