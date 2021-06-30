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Haberler Galeri Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!

Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!

Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 12:33
Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!

Vahşi doğadan gelen kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...

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Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!
Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!
Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!
Vahşi doğada kartalın kurt avı nefesleri kesti!
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