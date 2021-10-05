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Haberler Galeri Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanlarının karşılaşmaları kimi zaman belgeselciler tarafından kimi zaman ise sıradan insanlar tarafından görüntüleniyor. Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şahit oldular ki...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 15:25 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 15:25
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şahit oldular ki...

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Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.

Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!
Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Timsahın varlığını fareden diğer köpekbalıkları da oraya gelince timsahın tek bir şansı kaldı. Oda oradan hızla uzaklaşmak...

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