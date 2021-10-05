Vahşi doğada timsah ve köpek balığının inanılmaz karşılaşması!

Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanlarının karşılaşmaları kimi zaman belgeselciler tarafından kimi zaman ise sıradan insanlar tarafından görüntüleniyor. Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şahit oldular ki...