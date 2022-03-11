  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular

Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular

İnternette dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Fotoğrafçıların çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 13:05
Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular

İnternette dolaşan bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular


Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular


Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.

Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular


Titanic'in lüks yemek salonu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kimse ne olduğunu anlamadı! Roketi ateşleyince…
Kimse ne olduğunu anlamadı! Roketi ateşleyince…
  • SON DAKİKA