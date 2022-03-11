Vahşi doğanın gerçek yüzü! Bu halde buldular
İnternette dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Fotoğrafçıların çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 13:05
İnternette dolaşan bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor.
Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.
Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.
Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.
Titanic'in lüks yemek salonu.