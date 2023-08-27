Vahşice öldürülen 5 yaşındaki Eymen’in katillerine bir dava daha

İzmir'in Bornova ilçesinde 2019 yılında annesi Mine Durak ve annesinin erkek arkadaşı Serkan Elçetin tarafından öldürülen ve cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Duran'ın katillerine 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçunu işledikleri gerekçesiyle 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Blirkişi raporunda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:24